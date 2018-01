Autorin Lizzie Doron: „Bin eine Persona non grata“

Die israelische Schriftstellerin Lizzie Doron hat sich in ihren letzten Romanen mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt. In ihrem jüngsten Buch „Sweet Occupation“ erzählt sie unter anderem von Suliman, einem zu 15 Jahren Haft verurteilten palästinensischen Terroristen, der zu einer der Führungsfiguren der arabisch-palästinensischen Friedensbewegung wird. Seit Erscheinen dieses Buches wird Doron nicht nur in ihrem Land wie eine Aussätzige behandelt, wie sie im Interview mit Ö1 sagt: „Ich bin eine Persona non grata“.

Mehr dazu in oe1.ORF.at