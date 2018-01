Schweizer Nachrichtenagentur muss Stellen abbauen

Die schwierige Lage der Schweizer Medien schlägt auf die Schweizerische Depeschenagentur (sda) durch. Die nationale Nachrichtenagentur der Schweiz wird umfassend reorganisiert, was in den nächsten zwei Jahren zu einem Abbau von bis zu 40 der 180 Stellen führen wird, wie die sda-Geschäftsleitung am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Obwohl die sda die Verträge mit den wichtigsten Kunden erneuern konnte, rechnet die Nachrichtenagentur wegen des großen Preisdrucks mit einem Rückgang des Umsatzes um 9,6 Prozent auf 29,5 Mio. Franken (25,09 Mio. Euro). Beim Betriebsergebnis (Ebit) dürfte ein Verlust von 1,9 Mio. Franken anstehen.

Vor diesem Hintergrund sei eine Restrukturierung der sda unvermeidlich, heißt es in der Aussendung. Insgesamt werde es zu einem Abbau von 35 bis 40 Stellen kommen. Um den Stellenabbau abzufedern, sei ein Sozialplan im Umfang von 1,5 bis 2 Mio. Franken vorgesehen. Um die Zahl der Kündigungen so tief wie möglich zu halten, gilt bereits seit Herbst 2017 ein Einstellungsstopp. Auslaufende Verträge mit Praktikanten werden nicht erneuert, daneben kommt es zu Frühpensionierungen und Arbeitszeitreduktionen.