Fußball: ÖFB-Teamchef geht auf Beobachtungstour

Seit 1. Jänner ist Franco Foda auch offiziell hauptamtlicher Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Meistertrainer von Sturm Graz geht seine neue Tätigkeit auch gleich mit Vollgas an. Denn Foda begibt sich in den kommenden Wochen auf intensive Beobachtungstour zu seinen Schützlingen in ganz Europa. Ende März wartet dann mit dem Nachbarschaftsduell mit Slowenien die erste Bewährungsprobe. „Wir sind schon voller Elan“, sagte der Teamchef.

