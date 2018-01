Fußball: Usain Bolt will sich bei Stöger empfehlen

Sprintstar Usain Bolt bastelt ein halbes Jahr nach dem Ende seiner ruhmreichen Zeit als Leichtathlet an einer neuen Karriere. Mit einem Probetraining bei Peter Stöger und Borussia Dortmund im März will der 31-jährige Jamaikaner seine Chancen auf eine Laufbahn als Fußballer ausloten. „Wenn sie sagen, ich bin gut und brauche ein wenig Training, werde ich es versuchen“, so Bolt, der sich bei Stöger für einen Vertrag bei seinem Herzensclub empfehlen will.

Mehr dazu in sport.ORF.at