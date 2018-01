ÖGB-Präsident Erich Foglar live im ZIB2-Studio

Die Regierung will das Arbeitslosengeld neu regeln, ÖVP und FPÖ wollen die Notstandshilfe abschaffen und in das Arbeitslosengeld integrieren. Die Regierung will also Arbeitslose durch Leistungskürzungen früher in den Job zurückbringen: Ist das erfolgversprechend und was sagt die Gewerkschaft dazu? Im ZIB2-Studio ist dazu ÖGB-Präsident Erich Foglar.

Sondierungsgespräche in Deutschland

Deutschland sucht noch immer eine neue Regierung und sondiert jetzt im zweiten Anlauf: Es kann gelingen, hat Kanzlerin Angela Merkel von der CDU zu Beginn der Sondierungsgespräche gesagt. Es muss gelingen, sagte Horst Seehofer von der CSU. Mal sehen, meint sinngemäß Martin Schulz von der SPD.

Oprahs Rede

Bei der Rede zur Verleihung der Golden Globes begeisterte Oprah Winfrey mit ihrer Kampfansage gegen sexuelle Übergriffe. Wie hat Amerika heute darauf reagiert?

Explosionsgefahr

Zwei Tage schon treibt ein brennender Öltanker vor der Küste Ostchinas im Meer. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer bisher nicht unter Kontrolle bringen – nun droht der Öltanker zu explodieren.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild