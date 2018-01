„Big Little Lies“ räumt bei Globes ab

Bei der Verleihung der Golden Globes in der Nacht auf gestern hat die Serie „Big Little Lies“ gleich vier Auszeichnungen abgeräumt. Hauptdarstellerinnen und gleichzeitig Produzentinnen der Miniserie, in der es um häusliche Gewalt geht, sind Nicole Kidman und Reese Witherspoon. Ganz in Schwarz kamen unterdessen die meisten Stars und Präsentatoren, um auf Missbrauch und Sexismus aufmerksam zu machen. Drei Frauen scherten aus - und gaben dafür unterschiedliche Gründe an. Der Buhmann des Abends war unterdessen Musiker und Schauspieler Justin Timberlake.

