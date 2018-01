Nach langer Zeit Zeichen der Entspannung

Die ersten hochrangigen Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea seit zwei Jahren nähren die Hoffnung auf Entspannung: Nordkorea kündigte bei den Gesprächen in der demilitarisierten Zone an der Grenze an, eine Delegation und ein Taekwondo-Showteam zu den Olympischen Spielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang zu entsenden. Zudem sollen während der Spiele Familienzusammenführungen stattfinden. Südkorea hofft sogar auf die Wiederaufnahme von Militärgesprächen.

Lesen Sie mehr …