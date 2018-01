Deutsche Exporte mit kräftigstem Anstieg seit drei Jahren

Die deutschen Unternehmen haben ihre Exporte im November so kräftig gesteigert wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Die Ausfuhren stiegen um 4,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Deutschland heute mitteilte.

Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,2 Prozent gerechnet, nachdem es in den beiden Vormonaten noch jeweils einen Rückgang von 0,3 Prozent gegeben hatte. Die Importe legten diesmal um 2,3 zu.

Exporte in Euro-Zone besonders erfolgreich

Die Außenhandelsbilanz ergab im November einen Überschuss von 23,7 Mrd. Euro. Im November 2016 hatte der Außenhandelsüberschuss, für den Deutschland in der Vergangenheit international wiederholt kritisiert worden war, 22,0 Mrd. Euro betragen.

Besonders kräftig legten die Ausfuhren in die Euro-Zone zu, die um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen. Die Exporte in die EU wuchsen um acht Prozent, die in den Rest der Welt um 8,4 Prozent. „Die Weltwirtschaft liefert Impulse“, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Weil. „Es gibt offenbar nichts, was die deutsche Konjunktur bremsen könnte.“

Produktion ebenfalls stark gestiegen

Die Unternehmen fuhren auch ihre Produktion so kräftig hoch wie seit fast acht Jahren nicht mehr. Sie stellten im November 3,4 Prozent mehr her als im Vormonat. Hier hatten Ökonomen mit einem Wachstum von 1,8 Prozent gerechnet, nachdem die Erzeugung im Oktober noch um 1,2 Prozent gedrosselt worden war.

Die Chancen auf einen anhaltenden Aufwärtstrend stehen angesichts voller Auftragsbücher nicht schlecht, auch wenn die Unternehmen im November 0,4 Prozent weniger Bestellung erhielten als im Vormonat.