Juridisches Gezerre um insolvente Fluglinie Niki

Ein Berliner Gerichtsurteil bringt den Verkauf der Fluglinie Niki an den British-Airways-Mutterkonzern International Airlines Group (IAG) ins Wanken. Das Landgericht Berlin hat gestern entschieden, dass die internationale Zuständigkeit nicht in Deutschland, sondern in Österreich liege, daher müsse auch das Insolvenzverfahren in Österreich stattfinden.

Das Landgericht kippte damit eine Entscheidung des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, das im Dezember das vorläufige Insolvenzverfahren in Berlin eröffnet hatte. Allerdings kann noch eine Beschwerde beim deutschen Bundesgerichtshof eingebracht werden, bis dahin hängt der Niki-Verkauf in der Schwebe. IAG will jedenfalls vorerst am Kauf festhalten.

