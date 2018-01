Union und SPD setzen Sondierungsgespräche fort

Union und SPD haben ihre Sondierungsgespräche zur Bildung einer Großen Koalition in Deutschland heute Früh in der bayrischen Landesvertretung in Berlin wieder aufgenommen.

Dabei äußerten sich Vertreter der SPD verärgert über Indiskretionen vonseiten der Union und mahnten zu mehr Disziplin. „Es war sehr ärgerlich, dass es da gestern Durchstechereien gegeben hat von Zwischenergebnissen“, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bei ihrer Ankunft.

Allerdings gab es auch positive Töne. „Ich gehe davon aus, dass wir alle gemeinsam ein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit haben“, sagte SPD-Chef Martin Schulz. Daher schaue er „ganz optimistisch in den Tag“. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte: „Zunächst einmal kann ich sagen, dass wir gut und zielorientiert verhandeln.“

Klimaziel auf der Kippe?

Als erstes Zwischenergebnis war gestern bekanntgeworden, dass Union und SPD offensichtlich das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben wollen, wonach die Treibhausgasemissionen bis dahin um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken müssten. Vertreter der Parteien sprachen offiziell von einem Zwischenstand, der noch nicht abschließend vereinbart sei. Gleichwohl stieß die Entscheidung auf harte Kritik.

Ebenfalls vorgesehen ist Berichten zufolge, den Spitzensatz bei der Einkommensteuer erst ab einer höheren Einkommensgrenze von 60.000 Euro Jahreseinkommen greifen zu lassen. Die Sondierungen hatten am Sonntag in der SPD-Zentrale begonnen und sollen bis Donnerstag abgeschlossen werden.