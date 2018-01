Die Banalität des Banalen

Arno Geiger hat einen Pageturner geschrieben, den man nicht aus der Hand legen kann, mit Liebe, Action, Abenteuern und Alltagsbeschreibungen. Aber darf man das, so über den Nationalsozialismus, über die Grauen der letzten eineinhalb Jahre des Zweiten Weltkriegs schreiben? Geigers „Unter der Drachenwand“ geht der nicht umzubringenden Banalität des Alltags in Ausnahmezeiten nach - und dem Hunger nach Liebe, der nicht auszurotten ist, nicht einmal von den Nazis. Das Buch ist ungewöhnlich, gleich in mehrerlei Hinsicht.

Lesen Sie mehr …