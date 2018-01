Hollywood trifft antike Tragödie

Für Eltern ist es die schlimmste Vorstellung: Gezwungen zu sein, eines der eigenen Kinder zu opfern - und entscheiden zu müssen, welches leben darf und welches stirbt. Der griechische Regie-Shootingstar Giorgos Lanthimos entwickelt in seinem finsteren Psychothriller „The Killing of a Sacred Deer“ genau dieses Szenario und inszeniert dabei, frei nach Euripides’ „Iphigenie in Aulis“, Nicole Kidman und Colin Farrell als leidgeprüfte Helden der ins Heute übertragenen antiken Tragödie.

