IS nahm Orte im Nordwesten Syriens ein

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat im Nordwesten Syriens zahlreiche Orte unter ihre Kontrolle gebracht. Die Extremisten seien im Norden der Provinz Hama in elf Dörfer eingerückt, meldete heute die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Zuvor sei das vom syrischen Al-Kaida-Ableger dominierte Bündnis Tahrir al-Scham aus den Orten abgezogen.

Nach Angaben der Menschenrechtsbeobachter konnte der IS damit in der Region seit Oktober mehr als 40 Dörfer einnehmen. Die Extremisten hatten im vergangenen Jahr den größten Teil ihres früheren Herrschaftsgebietes in Syrien verloren, darunter ihre Hochburgen al-Rakka und Deir al-Sor. Syriens Verbündeter Russland erklärte den IS im vergangenen Dezember für besiegt. Die Terrormiliz hält jedoch weiterhin einige kleine Gebiete. Der IS ist trotz einer ähnlichen Ideologie mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verfeindet.

Erneut Angriffe aus Israel

Israels Armee griff nach syrischen Militärangaben in der Nacht mehrfach Ziele in Syrien an. Kampfflugzeuge hätten unter anderem Raketen auf ein Gebiet nahe der Hauptstadt Damaskus abgefeuert, teilte die syrische Armeeführung mit. Augenzeugen berichteten, die Jets seien über dem Libanon zu hören gewesen.

Syriens Armeeführung sagte, von den von Israel besetzten Golanhöhen seien Bodenraketen abgeschossen worden. Einige seien abgewehrt worden, andere hätten Sachschaden verursacht. Das israelische Militär äußerte sich wie üblich nicht zu den Angriffen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärte, die Angriffe hätten nordöstlich von Damaskus ein Munitionslager der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der syrische Armee getroffen. Der Schaden sei groß.

Israel hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland bombardiert. Beobachter gehen davon aus, dass sich die meisten Angriffe gegen die Hisbollah richten. Diese ist Israel feindlich gesinnt und unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen.