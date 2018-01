Kindstötung in Wiener Spital: Großvater in Haft

Im Fall des in einem Wiener Spital getöteten Babys ist es am Wochenende zu einer weiteren Festnahme gekommen. Der Großvater des Buben wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an der vierjährigen Schwester des Kindes in Haft genommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft einen „Krone“-Bericht. Darin dürfte das Motiv für die Tat der Mutter liegen.

