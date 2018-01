Österreich bereit für Handball-EM-Abenteuer

Nach der Heim-EM 2010, der WM 2011, der EM 2014 und der WM 2015 haben sich Österreichs Handball-Männer erneut für ein Großereignis qualifiziert. Heute wurde die Truppe von Teamchef Patrekur Johannesson von Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) im Haus des Sports Richtung EM in Kroatien verabschiedet.

„Ich glaube an die neue Mannschaft“, sagte der Isländer, auf dessen Auswahl am Freitag (18.15 Uhr, live in ORF Sport +) gleich zum Auftakt ein „Endspiel“ wartet.

Mehr dazu in sport.ORF.at