Niki plant zweites Insolvenzverfahren in Österreich

Nach dem Entscheid des Landgerichts Berlin zum Insolvenzstandort will die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki voraussichtlich bis Ende der Woche einen Antrag auf Eröffnung eines Sekundär-Insolvenzverfahrens in Österreich stellen.

Das Gericht hatte entschieden, dass die Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren nicht in Deutschland, sondern in Österreich liege. Gegen die Entscheidung des Berliner Gerichts legte Niki außerdem Rechtsbeschwerde ein. Der britische Luftfahrtkonzern IAG hält nach wie vor am Kauf der Air-Berlin-Tochter fest.

