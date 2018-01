Familienbeihilfe: Slowakei fordert „Nichtdiskriminierung“

Die Slowakei pocht in der Frage der geplanten Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder auf Fairness und Rechtskonformität. Der slowakische Staatssekretär Ivan Korcok sagte nach einem Gespräch mit FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl: Die slowakische Regierung erwarte, dass in der Frage der Kinderbeihilfe „das Prinzip der Nichtdiskriminierung“ gelte.

Wenn slowakische Bürger in Österreich legal arbeiten, in Österreich Steuern und Abgaben zahlen, müsse sich das auch in der Familienbeihilfe widerspiegeln.

Er verstehe, dass das eine „heikle Frage“ für Österreich sei, sagte Korcok weiter. Die Slowakei erwarte aber, dass die österreichischen Maßnahmen „im Einklang mit dem europäischen Recht“ seien und ihre Bürger nicht diskriminiert würden. Die Personenfreizügigkeit sei eine der Grundfreiheiten der EU.

Kneissl: „Fairness“ für Österreich

Kneissl kündigte an, dass die Bundesregierung eine „EU-weite Indexierung“ wünsche. Es gehe Österreich um „Fairness“. Auch für im EU-Ausland tätige Österreicher würde das jeweilige nationale Modell gelten.

Die Familienbeihilfe sei „kein Teil des Gehalts, sie ist keine Versicherung. Sie gilt der Kinderversorgung in dem Land, in dem man wohnt“, betonte die von der FPÖ nominierte Außenministerin. Es gebe eben ein Wohlstandsgefälle und unterschiedliche Kaufkraft innerhalb der EU.

„Dank“ an slowakische Pflegerinnen

Kneissl sprach den slowakischen Pflegern und Krankenschwestern außerdem ihren „Dank“ aus, dass sie das „österreichische Gesundheitswesen durch ihrer tatkräftige Mithilfe aufrechterhalten“.

Kneissl und Korcok vereinbarten, dass sich die Sozial- und Arbeitsminister bilateral mit der Frage der Familienbeihilfe beschäftigen.

In Österreich berufstätige Eltern aus der Slowakei bekamen 2016 Familienbeihilfe in Höhe von 63 Millionen Euro für 30.600 Kinder, geht aus den aktuellsten derzeit verfügbaren Zahlen hervor. Die Bundesregierung plant, den Betrag der Familienbeihilfe auf die Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Land abzustimmen. Für die Slowakei würde das eine Kürzung bedeuten. Eine slowakische Pflegerin bekommt im eigenen Land ein Gehalt von rund 400 Euro.