EU gegen „Pro-Kreml-Desinformation“

Die EU rückt aktuell den Kampf gegen „Fake News“ wieder ins Zentrum, eine umfassende Strategie soll folgen. Bereits seit gut zwei Jahren geht eine kleine Einheit aktiv gegen Desinformation von russischer Seite vor. Von einem Büro in Brüssel aus operiert die East Stratcom Task Force. Zentrale Aufgabe der Einheit ist das Aufspüren und dokumentieren von „Pro-Kreml-Desinformation“. Im Vorjahr waren das 1.310 Fälle. Um nach außen sichtbar zu werden, versucht die Stelle in Sozialen Netzwerken Sensibilität zu schaffen - das mittels Varianten, die dem oft recht grauen EU-Image so gar nicht entsprechen.

Lesen Sie mehr …