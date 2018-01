Tennis: Djokovic trifft bei Comeback auf Thiem

Nach fast halbjähriger Pause gibt Superstar Novak Djokovic bei einem Exhibition-Turnier in Melbourne sein Comeback. Erster Gegner des Serben ist dabei morgen der Österreicher Dominic Thiem.

Abhängig vom Testlauf beim Kooyong Classic macht Djokovic sein Antreten bei den am Montag an gleicher Stelle beginnenden Australian Open. Auch der Schweizer Stan Wawrinka bekommt es bei seiner Rückkehr in den Tenniszirkus in Melbourne mit Thiem zu tun.

Mehr dazu in sport.ORF.at