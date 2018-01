Verfassungswidriger „Nationalfeiertag“

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat am Dienstag die bosnische Stadt Banja Luka besucht. Er nahm dort an den umstrittenen Feierlichkeiten zum verfassungswidrigen „Nationalfeiertag“ der Republika Srpska teil - wenngleich laut FPÖ in „keinerlei Regierungsfunktion“. In einer Stellungnahme der Partei heißt es aber zugleich, der Besuch stehe „auch im Zeichen der im Regierungsprogramm festgelegten Westbalkan-Politik“. Aus Banja Luka brachte Gudenus nicht nur für sich einen Orden mit. Auch für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nahm er eine der höchsten Auszeichnungen der serbischen Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina entgegen.

Lesen Sie mehr …