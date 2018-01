Wizz Air stationiert heuer drei Flugzeuge in Wien

Der ungarische Billigflieger Wizz Air will nach der Pleite von Air Berlin und Niki drei Maschinen in Wien stationieren. Bis Jahresende sollen 17 Ziele ab Wien angeflogen und auch Bordpersonal in der Stadt rekrutiert werden.

