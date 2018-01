„Das ist die Natur der Sache“

Der Ex-Lobbyist Peter Hochegger hat sich im BUWOG-Prozess am Dienstag reuig gezeigt und eingestanden, in einem Medienverfahren und im parlamentarischen U-Ausschuss „nicht die Wahrheit“ gesagt zu haben. Nach einem Burn-out habe ein Lernprozess eingesetzt. Auf den Hinweis von Richterin Marion Hohenecker, dass er damit aber auch andere belaste, antwortete Hochegger: „Das ist die Natur der Sache.“ Er erneuerte am Dienstag sein Schuldeingeständnis und damit die Vorwürfe gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Ernst Plech.

