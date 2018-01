Ski alpin: Föhnsturm fegt über Wengen hinweg

Ein starker Föhnsturm hat das Programm der 88. Lauberhornrennen durcheinandergewirbelt. In der Nacht auf heute fegten Böen mit Windspitzen von fast 200 km/h über Wengen und richteten massive Schäden an der Infrastruktur an, das erste Training musste abgesagt werden.

„Die Vorbereitungsarbeiten sind massivst beeinträchtigt“, betone OK-Chef Urs Näpflin, der sich erleichtert darüber zeigte, dass niemand verletzt wurde. Die Durchführung der Rennen scheint aber nicht gefährdet zu sein.

Mehr dazu in sport.ORF.at