Bericht über anstehenden Orban-Besuch in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollen Ungarns Regierungschef Viktor Orban am 30. Jänner in Wien empfangen. Das berichtet die Tageszeitung „Die Presse“ (Onlineausgabe) heute und stützt sich dabei auf Informationen aus diplomatischen Kreisen. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu, dass „Gespräche über einen Besuch in nächster Zeit“ laufen.

Weiteres könne man im Moment jedoch nicht bestätigen. Laut „Presse“ bemühe sich Orban zudem um eine Begegnung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ein Arbeitstreffen mit Kurz sowie Gespräche mit Strache und Exkanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) sollen ebenfalls vorgesehen sein.

Kneissl in Bratislava

Den „Presse“-Angaben zufolge soll zudem Außenministerin Karin Kneissl am 1. März nach Budapest reisen und dort nach den Semesterferien einen Vortrag an der Andrassy-Universität halten. Der Termin wurde von offizieller Seite ebenfalls nicht bestätigt. Das ungarische Außenministerium hatte an sich knapp vor Weihnachten des Vorjahres angekündigt, dass Kneissl noch im Jänner in Budapest erwartet werde.

Kneissl hatte heute bei ihrer Reise in die slowakische Hauptstadt Bratislava für die kommende Woche ein Treffen mit ihrem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Rom und einen Besuch des derzeitigen EU-Vorsitzlandes Bulgarien am 18. Jänner bekanntgegeben. Ende Jänner ist zudem eine Reise in die Türkei geplant.