Boeing verkündet Auslieferungsrekord für 2017

Der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing hat 2017 so viele Flugzeuge ausgeliefert wie nie zuvor. Zugleich holte er Bestellungen für noch mehr Maschinen herein. Nach Abzug von Stornierungen seien Aufträge über 912 Passagier- und Frachtjets eingegangen, teilte der Airbus-Rivale aus den USA heute in Seattle mit.

Zugleich lieferte Boeing 763 Verkehrsflugzeuge aus und dürfte seine Position als weltgrößter Flugzeughersteller damit wie erwartet gehalten haben. Der europäische Flugzeughersteller Airbus hatte zuletzt gut 700 Auslieferungen angepeilt. Er will die Zahlen am Montag vorlegen.

Der Großteil der Boeing-Auslieferungen entfiel mit 529 Exemplaren auf die Mittelstreckenreihe 737 und ihre Neuauflage 737-MAX, die auch bei den Nettobestellungen mit 745 Maschinen den Löwenanteil ausmachte. An zweiter Stelle lag der Langstreckenjet 787 „Dreamliner“ mit 136 Auslieferungen und 94 Nettobestellungen.