Hoffnung auf Entspannung in Korea-Krise

Die USA haben den positiven Ausgang der Gespräche zwischen Vertretern Nordkoreas und Südkoreas heute begrüßt. Die USA stünden weiterhin in engem Kontakt mit Vertretern Südkoreas, die sicherstellen müssten, dass die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang nicht UNO-Sanktionen verletze.

US-Präsident Donald Trump habe Südkoreas Staatschef Moon Jae In am 4. Jänner deutlich gemacht, dass die USA an friedlichen und erfolgreichen Winterspielen interessiert seien. „Im selben Gespräch verständigten sich die beiden Staatsmänner darauf, die Strategie des maximalen Drucks auf Nordkorea mit dem Ziel einer kompletten Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel weiterzuverfolgen“, hieß es in einem Statement des US-Außenministeriums.

Guterres lobt Fortschritt

Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres lobte den Fortschritt bei den Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea. Insbesondere freue er sich über die Vereinbarung, Militärgespräche über eine Entspannung wiederaufzunehmen, sagte Guterres laut seinem Sprecher in New York. „Die Wiederaufnahme und Stärkung dieser Kanäle ist entscheidend, um das Risiko von Fehlkalkulationen und Missverständnissen zu verringern und Spannungen in der Region zu reduzieren.“

EU sieht „Baustein für Frieden und Stabilität“

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wertete die Gespräche zwischen Nord- und Südkorea als ermutigendes Signal. Sie hoffe, dass das „ein Baustein für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel“ werde und den Weg zu einem breiter angelegten, glaubwürdigen und substanziellen Dialog ebne, so Mogherini in Brüssel.

Ziel sei die völlige, überprüfbare und unumkehrbare Entnuklearisierung der Halbinsel. „Wir werden als Europäische Union weiter auf dieses Ziel hinarbeiten.“

Nordkorea öffnete Krisentelefonleitung

Die ersten hochrangigen Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea seit zwei Jahren nähren die Hoffnung auf Entspannung: Nordkorea kündigte bei den Gesprächen in der demilitarisierten Zone an der Grenze an, eine Delegation und ein Taekwondo-Showteam zu den Olympischen Spielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang zu entsenden. Zudem sollen während der Spiele Familienzusammenführungen stattfinden. Nordkorea hat zudem eine vor zwei Jahren abgeschaltete militärische Krisentelefonleitung wieder geöffnet.

