D: „Gute Vertrauensgrundlage“ bei Sondierungsgesprächen

Zur Halbzeit ihrer Sondierungen haben die Spitzen der deutschen Parteien CDU, CSU und SPD trotz Ärgers über Indiskretionen ein Zeichen der Zuversicht gesendet. Bei den Vorgesprächen und seit dem Beginn der Sondierungen über eine neue Große Koalition sei „eine gute Grundlage des Vertrauens und der Kollegialität“ gesetzt worden. „An dem soll’s nicht scheitern“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer heute Abend auf die Frage, ob die Zuversicht gestiegen sei, dass man eine stabile Regierung bilden könne.

Scheuer: „Nix ist fix“

Es lägen Zwischenergebnisse vor, aber immer noch gelte: „Nix ist fix.“ Das verbleibende „Zeitbudget ist begrenzt“, sagte Scheuer mit Blick auf die letzten beiden Verhandlungstage. In Arbeitsgruppen haben die Verhandler bisher einzelne Themenbereiche besprochen und ihre Ergebnisse der Runde der Partei-und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD vorgetragen. Dadurch seien für die Arbeitsgruppen weitere Aufträge entstanden, berichtete der CSU-Generalsekretär im Namen aller Parteien.

Medien: Einigung bei Fachkräftezuwanderung

Die Verhandlungspartner verständigten sich den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch-Ausgaben) zufolge auf ein Gesetz zur Steuerung der Fachkräftezuwanderung nach Deutschland. Strittig sei aber noch, welchen Namen das Gesetz tragen soll. Die Union plädiere für „Fachkräftezuwanderungsgesetz“, die SPD für „Einwanderungsgesetz“.

Nach ihren schlechten Wahlergebnissen hatten Union und SPD betont, ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben. Das soll sich auch in dem Sondierungsergebnis und den Inhalten einer möglichen erneuten Großen Koalition widerspiegeln. „Wir brauchen eine Botschaft, weil es um unser Land geht und weil wir definieren wollen, was unser Land jetzt braucht“, so Scheuer.