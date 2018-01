Höchste Warnstufe: Zermatt „versinkt im Schnee“

Nach ergiebigen Schneefällen sind mehrere Orte im Schweizer Kanton Wallis von der Außenwelt abgeschnitten. Betroffen ist unter anderem der Skiort Zermatt, wo laut Schweizer Medien rund 13.000 Skiurlauber festsitzen. Das Wallis „versinkt im Schnee“, so Schweizer Zeitungen auch mit Blick auf die am Montag erstmals seit neun Jahren ausgerufene höchste Lawinenwarnstufe. Auch in den norditalienischen Regionen Aostatal und Piemont sind mehrere Orte weiter nicht erreichbar. In Sestriere wurde ein Haus von einer Lawine teilweise verschüttet.

