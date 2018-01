Suche nach weiteren Verschütteten

Erdrutsche im US-Bundesstaat Kalifornien haben am Dienstag (Ortszeit) mindestens 13 Menschen das Leben gekostet. Weitere Tote könnten sich laut den Behörden noch unter den Schlammmassen befinden, nachdem in Montecito nahe Los Angeles ein Hang abgerutscht war. Nach über 20 Verschütteten wird noch gesucht. Ausgelöst wurden die Geröll- und Schlammlawinen durch Unwetter in der Region. Die Regenfälle trafen auf ein Erdreich, das nach Dürre und Waldbränden die Wassermassen nicht annähernd aufnehmen konnte.

