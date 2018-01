CES: Ford will Plattform für Zukunftsmobilität schaffen

Ford will seine Zukunft durch eine Schlüsselrolle bei der Neugestaltung der Mobilität sichern. Der US-Autokonzern richtet eine Plattform ein, die verschiedene Robotertaxis, Fahrdienste sowie öffentlichen Nahverkehr und die Infrastruktur der Städte verknüpfen soll.

Die Plattform binde auch Navigations- und Bezahldienste ein und stehe anderen Herstellern offen, betonte Fords Mobilitätschefin Marcy Klevorn gestern auf der Technikmesse CES in Las Vegas.

„Lebendige Straße“ zurückbringen

Zusammen mit der Einführung selbstfahrender Autos müssten auch die Städte bewusst umgestaltet werden, sagte Ford-Chef Jim Hackett auf der CES. Das Auto habe zwar die Gesellschaft verändert, aber das habe seinen Preis gehabt. „Autostraßen haben die Straßen zum Leben verdrängt.“ Ford wolle den technologischen Wandel nutzen, um wieder eine „lebendige Straße“ zurückzubringen. „Das ist kein Traum.“

Erstmals seit einem Jahrhundert gebe es in dem Geschäft eine Technologie, die das Bestehende nicht nur verbessern, sondern komplett umkrempeln könne. Und die Branche könne sich nicht mehr wie bisher nur auf das Auto selbst beschränken. „Wir fangen erst an zu begreifen, was die Technologie alles ermöglichen wird.“ Ford wolle diesen Wandel mit anführen.