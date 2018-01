Köstinger für höheren Beitrag Osteuropas zu EU-Budget

Nach dem geplanten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sollen nach Ansicht von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) die osteuropäischen Länder einen größeren Teil zum EU-Budget beitragen. „Es kann nicht sein, dass immer die gleichen Nettozahler wieder stärker zur Kasse gebeten werden“, sagte Köstinger im APA-Interview.

„Es gibt sehr viele Länder, die in den letzten Jahren sehr stark profitiert haben. Es sind vor allem die Länder in Osteuropa“, so Köstinger. Im Besonderen hätten Polen, Ungarn und die Slowakei „massive Fortschritte“ gemacht.

Österreich 2016 achtgrößter Nettozahler

Österreich war 2016 achtgrößter EU-Nettozahler. Österreichs Nettobeitrag an die EU belief sich im Jahr 2016 auf 791,3 Millionen Euro. Neuere Zahlen liegen derzeit nicht vor.

Größter Nettoempfänger in der EU war im Jahr 2016 Polen mit einem Plus von 7,1 Mrd. Euro, welches das Land mehr aus dem EU-Budget herausbekam, als es einzahlte. Auf den Rängen zwei und drei der größten EU-Nettoempfänger lagen Rumänien mit 6,0 Mrd. Euro und Spanien mit 4,3 Mrd. Euro.

„Für unser Agrarmodell kämpfen“

Bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum nach 2020 will Köstinger dafür werben, dass die gentechnikfreie Landwirtschaft, Agrarumweltprogramme und die Bioproduktion in Österreich stärker bei den EU-Agrarförderungen berücksichtigt werden.

„Es gibt sehr viele gute Argumente, um für unser Agrarmodell zu kämpfen.“ Im Gesamthaushaltsrahmen 2014 bis 2020 fließen noch rund 38 Prozent des EU-Budgets in die Landwirtschaft und in den ländlichen Raum.

Eine verpflichtende Fleisch- und Eierkennzeichnung in der Gastronomie - wie von der Landwirtschaftskammer gefordert - ist derzeit laut Köstinger nicht geplant. „Im Regierungsprogramm wurde eine bessere Lebensmittelkennzeichnung bei verarbeiteten Lebensmitteln wie in Frankreich vereinbart.“ Es gebe bei den Konsumenten „einen großen Wunsch nach Produktwahrheit“.