Vorsichtsmaßnahmen zu Schweinepest auch in Wien

Für Menschen ungefährlich, für Schweine aber tödlich: Die Afrikanische Schweinepest geht derzeit in Osteuropa um, allein in Tschechien gibt es fast 200 Fälle. Nördlich der Donau sind auch in Wien Vorsichtsmaßnahmen in Kraft.

Mehr dazu in wien.ORF.at