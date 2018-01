XXXLutz kauft in Deutschland zwei Möbelhäuser

Die österreichische Möbelkette XXXLutz hat in Deutschland die beiden Müllerland Einrichtungshäuser mit 300 Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen übernommen.

Dadurch wachse die XXXLutz-Gruppe alleine in Deutschland auf 77 Möbelhäuser mit über 11.000 Mitarbeitern, davon 33 Mömax und 44 XXXLutz, schreiben mehrere Zeitungen unter Berufung auf Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

Die beiden neuen Häuser sollen auf XXXLutz umgestellt werden. Derzeit betreibe die Gruppe in acht Ländern mit rund 22.000 Mitarbeitern über 255 Einrichtungshäuser. Ende Februar soll der erste Mömax-Markt in Rumänien, Ende März der erste XXXLutz in der Schweiz dazukommen.