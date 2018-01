Angst vor Ölaustritt nach Tankerunfall vor China

Die stürmische See behindert nach dem Tankerunglück vor der Küste Chinas die Suche nach vermissten Seeleuten. Ein Seemann wurde tot gefunden. Das Schicksal von 31 Menschen, die an Bord des in Brand geratenen Öltankers gewesen waren, war zunächst noch ungewiss. Starke Winde erschweren aber auch die Löscharbeiten. Wenn das Schiff sinkt, könnten Tausende Tonnen explosives Leichtöl ins Meer gelangen - die Reinigung gilt als besonders schwierig.

