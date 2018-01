Vierter Tag der Sondierungsgespräche in Deutschland

CDU, CSU und SPD setzen heute in Berlin ihre Sondierungen zur Bildung einer möglichen gemeinsamen deutschen Regierung in Neuauflage ihrer Großen Koalition fort. Am vierten Tag der bis morgen angesetzten Beratungen biegen die Unterhändler im Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Zentrale) langsam auf die Zielgerade ein.

Nachdem viele Arbeitsgruppen bereits die vergangenen Tage Ergebnisse ihrer Beratungen vorgelegt haben, muss nun auch geklärt werden, für welche Projekte die finanziellen Spielräume genutzt werden sollen. Am Freitag will die SPD-Führung entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste ein Sonderparteitag am 21. Jänner grünes Licht geben.