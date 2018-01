EU-Kommission: Budgetmittel an Rechtsstaatlichkeit knüpfen

Die EU-Kommission will die künftigen Budgetmittel daran knüpfen, dass sich die EU-Staaten an rechtsstaatliche Grundsätze halten. EU-Budgetkommissar Günther Oettinger sagte heute in Brüssel, die EU-Kommission prüfe das derzeit auf die vertragliche und rechtliche Machbarkeit. Über die konkreten Ansätze des nächsten EU-Finanzrahmens werde die EU-Kommission im März beraten.

Damit droht Polen, gegen das die EU-Kommission im Dezember ein Verfahren wegen Grundrechtsverstößen eingeleitet hat, ein Verlust seiner EU-Strukturgelder. Allerdings muss der EU-Finanzrahmen einstimmig von den EU-Staaten und vom Europaparlament beschlossen werden. Oettinger selbst erwartet durch die neuen Bedingungen schwierigere Verhandlungen. Damit sei die Einigung um einen weiteren Aspekt erschwert.

Die Forderung nach einer Verknüpfung des EU-Budgets mit der Rechtsstaatlichkeit komme primär nicht von ihm, sondern von einigen Regierungen, Teilen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft, sagte der EU-Kommissar. Das Thema werde auch sehr intensiv im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs diskutiert, der am 23. Februar in Brüssel erstmals über den nächsten EU-Finanzrahmen berät.

Oettinger will Finanzpläne mit Österreich besprechen

Außerdem will Oettinger seine Vorstellungen zum nächsten EU-Finanzrahmen schon in Kürze mit der österreichischen Bundesregierung besprechen, die gegen höhere EU-Beiträge ist. Er werde in wenigen Wochen nach Wien reisen, um über Österreichs Schwerpunkte und Erwartungen zum Budgethema zu reden, so der EU-Kommissar in Brüssel.

Dabei wolle er auch mit dem Nationalrat das Gespräch suchen, kündigte Oettinger an. Zu jüngsten Wortmeldungen des österreichischen EU-Ministers Gernot Blümel (ÖVP), der einen Sparkurs der EU gefordert hatte, sagte Oettinger, die EU-Kommission nehme das ernst. Er verwies allerdings darauf, dass andere Staaten wie Ungarn zu einer Erhöhung des EU-Finanzrahmens auf 1,2 Prozent und mehr der Wirtschaftsleistung bereit wären.