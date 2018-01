Papst reist nach Chile und Peru

Papst Franziskus reist am Montag nach Chile und Peru - zwei aufstrebende lateinamerikanische Schwellenländer, die reich an Chancen, aber auch an sozialen Problemen sind. Beide Länder stehen vor dem Hintergrund politischer Führungswechsel an Weggabelungen für die gesellschaftliche Zukunft. Beide haben noch schwer an ihrer jeweiligen Geschichte von Militärdiktatur und Autokratie zu tragen.

