Van der Bellen fordert effektive Flüchtlingshilfe

Österreich werde auch 2018 seiner humanitären Verantwortung solidarisch nachkommen - das kündigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Hinblick auf die Flüchtlings- und Migrationsbewegungen heute an. Anlass war seine Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Corps in der Hofburg.

„Effektive humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Binnenvertriebene vor Ort ist geboten“, sagte Van der Bellen in Bezug auf die unbewältigte Flüchtlingskrise. Unter Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen sei Österreichs Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern weiter zu stärken. Erstes und wichtigstes Ziel müsse aber bleiben, „die menschenunwürdigen Bedingungen, wie sie in vielen Flüchtlingslagern in Nordafrika vorherrschen, so rasch wie möglich zu beenden“, so der Bundespräsident vor den versammelten diplomatischen Vertretern und ihren Ehepartnern.

Als „größte sicherheitspolitische Krise“ sieht Van der Bellen die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Die hochrangigen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea am Dienstag seien ein „gutes Zeichen“ gewesen, so Van der Bellen. Aus Asien gab es noch eine weitere erfreuliche Nachricht: Der Staat Nepal habe eine Botschaft in Österreich eröffnet, berichtete Van der Bellen.