Biathlon: ÖSV-Duo meldet sich zurück

Österreichs Biathleten haben sich zum Auftakt der Weltcup-Bewerbe in Ruhpolding zurückgemeldet. Die Routiniers Dominik Landertinger und Simon Eder klassierten sich heute im Einzel über 20 km unter den Top Sieben und damit so weit vorne wie noch nie in dieser Saison. Vor allem für Landertinger war der Spitzenplatz nach langer Verletzungspause ein großer Schritt zurück zu alter Stärke. An der Spitze zeigte einmal mehr Martin Fourcade seine Klasse.

