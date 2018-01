20-Jähriger soll Freundin aus Fenster gestoßen haben

Ein 20-Jähriger soll heute am frühen Nachmittag seine Freundin in Wien-Meidling aus einem Fenster gestoßen haben. Die 19-Jährige ist laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann wurde festgenommen.

Mehr dazu in wien.ORF.at