Mann stirbt bei Absturz auf dem Traunstein

Auf dem Traunstein in Oberösterreich ist heute Nachmittag ein Mann verunglückt – er stürzte rund 80 Meter in den Tod. „Es könnte ein tragischer Unfall gewesen sein“, so Bergretter gegenüber dem ORF OÖ.

