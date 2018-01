ZAMG-Direktor Staudinger zu Wetterextremen

Schneechaos in Oberitalien und der Schweiz. Schnee, Regen und Lawinengefahr in Österreich. In der ZIB2 ist Michael Staudinger, Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Wie Laienrichter ihren heiklen Job sehen

Grasser-Anwalt Manfred Ainedter handelt sich eine Rüge ein, weil er Schöffen auf ihr Privatleben angesprochen haben soll.

Konkretes und Unklares der neuen Familienpolitik

Was die neue Regierung beschlossen hat, was noch offen ist und was Finanzrechtsexperte Doralt dazu sagt.

Afghanistans Ex-Präsident im Interview

Hamid Karsai über Terror in seinem Land und afghanische Asylwerber in Europa.

Ihr schwieriger Gang in die Öffentlichkeit

Die ZIB2 spricht mit Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg, die jetzt eine Anlaufstelle für Opfer sexueller Gewalt gründen will.

