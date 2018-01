EU-Südstaaten: Kampf gegen Sklaverei verdoppeln

Die ans Mittelmeer angrenzenden Mitgliedsstaaten der EU haben eine Verstärkung des Kampfes gegen den Menschenhandel gefordert. Die EU werde ihren Kampf gegen den Menschenhandel und neue Formen der Sklaverei verdoppeln, hieß es in der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs von Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Malta, Griechenland und Zypern heute in Rom.

Die Europäische Gemeinschaft müsse die Menschenrechte für jeden garantieren und diejenigen schützen, die besonderen internationalen Schutz brauchen, insbesondere die am verletzbarsten Gruppen, heißt es weiter. „Unsere grundlegende Rolle und die Last, die Grenzen zu schützen, müssen von der EU anerkannt und geteilt werden.“

Nach Treffen in Athen, Lissabon und Madrid war der Gipfel in Rom der vierte in dem Format, bei dem unter anderem auch die Themen Sicherheit und die Zukunft Europas zur Sprache kamen.