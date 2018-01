Forscher warnen vor Hochwassergefahr durch Klimawandel

Der Hochwasserschutz muss laut Experten in vielen Regionen der Welt erheblich erweitert werden. Ohne Verbesserungen wie Deichausbau, veränderte Baustandards oder Siedlungsverlagerungen werde die Zahl der von Überschwemmungen betroffenen Menschen bis in die 2040er Jahre erheblich steigen, warnten Forscher um Sven Willner vom Potsdam-Institut für Klimaforschung im Fachblatt „Science Advances“.

„Wir waren überrascht, dass selbst in hoch entwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist“, sagte Mitautor Anders Levermann. Außer in Mitteleuropa sei der Anpassungsbedarf in den USA, Teilen Indiens und Afrikas sowie in Indonesien am größten. Grund für das erhöhte Risiko von Überschwemmungen seien veränderte Regenfälle infolge der globalen Erwärmung.

Die Wissenschaftler hatten die Entwicklungen von Flüssen auf der ganzen Welt mit Hilfe von Computersimulationen untersucht. Für Österreich wurden keine gesonderten Daten erhoben.