US-Präsident Trump erwartet keinen baldigen Krieg

US-Präsident Donald Trump geht nach eigener Darstellung davon aus, dass die US-Streitkräfte in naher Zukunft nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt werden. „Ich erwarte das nicht“, sagte Trump heute in Washington auf die Frage, ob ein Krieg bevorstehe.

Er stehe für den Grundsatz „Frieden durch Stärke“, sagte Trump. Das US-Militär werde derzeit modernisiert und neu aufgestellt. „Wir bauen unser Militär auf bis zu einem Punkt, wo wir noch nie zuvor waren.“

Trump gegen Militäraktion gegen Nordkorea

Im Konflikt mit Nordkorea und dessen Atomwaffenprogramm sieht Trump Fortschritte: „Ich sehe eine Menge guter Energie“, betonte er. Es habe zuletzt großartige Gespräche gegeben, die Resonanz sei sehr gut gewesen, nicht zuletzt in einem Telefonat mit Südkoreas Präsidenten Mon Jae In.

Die USA schließen eine Militäraktion im Korea-Konflikt nach Angaben Südkoreas vorerst aus. Trump habe versichert, militärisch nicht einzugreifen, solange der Dialog zwischen Norden und Süden anhalte, hieß es aus Seoul. Zudem sei er zu Gesprächen mit der nordkoreanischen Führung bereit, wenn die Situation und die Zeit dafür reif seien.