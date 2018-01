Roboterethikerin warnt vor Fatalismus

Auf der weltweit größten IT-Messe in Las Vegas haben die intelligenten Geräte für Staunen im Publikum gesorgt. Ethische Fragen, die diese technologischen Errungenschaften mit sich bringen, stimmen dagegen nachdenklich. Wer bestimmt, nach welchen Regeln ein Roboter Entscheidungen trifft? Forscher arbeiten daran, Maschinen ethische Kompetenz zu vermitteln. Wie diese gestaltet ist, liegt in der Hand weniger. Ethikforscher und Ethikforscherinnen wie Janina Loh plädieren für eine aktive Teilnahme der Nutzerinnen und Nutzer an der ethischen Debatte: „Zu glauben, dass wir die Entwicklungen nicht mehr aufhalten können, halte ich für einen Fatalismus.“

