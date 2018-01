Faires Klimaabkommen wäre für Trump „vorstellbar“

US-Präsident Donald Trump hat gestern die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gespräch ging es unter anderem um die Abkehr der USA vom Pariser Klimaabkommen.

Trump, der den Klimawandel als Schwindel bezeichnet hat, betonte erneut, dass der Deal von 2015 die USA unfair behandle. Wenn es jedoch gelänge, ein gerechteres Abkommen zu schmieden, könnte Washington zur Teilnahme überredet werden. Er habe kein Problem damit, einem Klimaabkommen beizutreten, so Trump. Aber das Pariser Übereinkommen war „ein schlechter Deal. Wieder einem Abkommen beizutreten wäre aber vorstellbar.“

Trump erwartet keinen baldigen Krieg

Trump wurde auch zu Nordkorea befragt. Trump geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass die US-Streitkräfte in naher Zukunft in eine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt werden. „Ich erwarte das nicht“, so Trump. Er stehe für den Grundsatz „Frieden durch Stärke“, sagte Trump. Das US-Militär werde derzeit modernisiert und neu aufgestellt. „Wir bauen unser Militär auf bis zu einem Punkt, wo wir noch nie zuvor waren“, sagte der US-Präsident. Im Konflikt mit Nordkorea und dessen Atomwaffenprogramm sieht Trump Fortschritte. „Ich sehe eine Menge guter Energie“, sagte er.

Neue Gesetze gegen Verleumdung

Der US-Präsident steht derzeit durch das Erscheinen eines Enthüllungsbuchs unter Druck. In „Fire and Fury“ („Feuer des Wut“) spricht der Journalist Michael Wolff Trump die mentale Tauglichkeit für sein Amt ab. Der Autor zitiert namentlich mehrere Vertraute und Berater des Präsidenten, die ihn mit Bezeichnungen wie „Idiot“ oder „Trottel“ charakterisieren.

Als Reaktion auf das Buch kündigte Trump nun eine Revision der US-Gesetze zur üblen Nachrede an. Seine Regierung werde sich diese Regelungen „genau ansehen“, so der US-Präsident. Die geltenden Verleumdungsgesetze seien „eine Augenwischerei und eine Schande“, da sie nicht dem Fairnessprinzip und den amerikanischen Werten entsprächen. Durch eine Neuregelung solle sichergestellt werden, dass ein Betroffener ausreichend juristisch gewappnet sei, wenn „falsche und diffamierende“ Behauptungen über ihn verbreitet würden. „Wir wollen Fairness“, sagte Trump. Es dürfe nicht sein, dass jemand wissentlich Falschbehauptungen verbreite, um dann die daraus gewonnenen Gewinne auf sein Bankkonto fließen zu sehen.