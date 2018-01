Neuer Entwurf für US-Einwanderungsgesetz

Die Republikaner im US-Kongress haben einen Entwurf für ein neues Einwanderungsgesetz vorgelegt, das unter anderem die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sicherstellen soll.

Das Gesetz mit dem Namen „Securing America’s Future Act“ sehe eine bessere Grenzsicherung und die Abschaffung der Green-Card-Verlosung vor, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Bob Goodlatte, gestern (Ortszeit) vor Journalisten in Washington.

Eingeschränkter Familiennachzug geplant

Außerdem solle der Nachzug von Familienmitgliedern von Einwanderern eingeschränkt werden. Das Gesetzespaket sieht laut Goodlatte überdies vor, gegen „Sanctuary Cities“ (Zufluchtsort-Städte) vorzugehen, die nicht an der juristischen Verfolgung von illegal Eingewanderten mitwirken.

Eine spezielle Regelung zur Einbürgerung der „Dreamers“ (Träumer), also Menschen, die als Kinder illegal in die USA gekommen waren, ist in dem Gesetzespaket hingegen nicht enthalten.