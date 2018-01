Prozessauftakt gegen Ex-Drogenboss „El Chapo“ verschoben

Der Prozessauftakt gegen den früheren mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman ist um rund ein halbes Jahr verschoben worden. Der Prozess solle nun nicht im April, sondern im September beginnen, teilte das zuständige Gericht in New York gestern (Ortszeit) mit. Der genaue Termin solle noch festgelegt werden.

Damit gab Richter Brian Cogan einem Antrag von Guzmans Anwalt statt, der um eine Verschiebung gebeten hatte, um sich ausreichend auf den Prozess vorbereiten zu können.

Guzman war in Mexiko verhaftet und Anfang 2017 an die USA ausgeliefert worden, wo er seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan sitzt. Die US-Regierung wirft dem in 17 Punkten angeklagten Guzman vor, für den Tod Tausender Menschen und den Schmuggel Tausender Tonnen Drogen in die USA verantwortlich zu sein. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Die Todesstrafe ist laut einer Absprache zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.