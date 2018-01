US-Militärberater droht IS-Kämpfern mit grausamem Tod

Mit der Forderung,-Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die sich nicht ergeben, sollten mit einem Kopfschuss getötet oder mit einer Schaufel erschlagen werden, hat ein Berater des US-Generalstabschefs für Aufsehen gesorgt.

Command Sergeant Major John Troxell, der als höchstrangiger Unteroffizier der US-Streitkräfte zum Beraterstab von US-Generalstabschef Joe Dunford gehört, schrieb gestern (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter, die IS-Kämpfer müssten „verstehen, dass sie zwei Optionen haben, wenn sie uns gegenüberstehen: sich ergeben oder sterben.“

„Mit extremem Schaden töten“

„Wenn sie sich ergeben, werden wir sie sicher in ihre Zelle in einer Haftanstalt bringen, ihnen Essen geben, eine Liege und ein ordentliches Verfahren“, schrieb Troxell in einem ausführlicheren Eintrag auf Facebook.

„Aber wenn sie sich dagegen entscheiden, sich zu ergeben, werden wir sie mit extremem Schaden töten, ob durch die Hilfe von Sicherheitskräften, durch den Abwurf von Bomben auf sie, Schüsse ins Gesicht oder indem wir sie mit unserer Ausrüstung zum Graben totschlagen“, drohte Troxell den Dschihadisten. Dem Eintrag fügte er das Foto eines US-Soldaten mit einer Schaufel bei sowie eine Grafik, die darstellt, wie ein Mensch mit einer Schaufel getötet werden kann.

Der Eintrag stieß auf ein reges Echo. In Kommentaren auf Facebook wurden Kritik und Empörung geäußert, zumeist erhielt Troxell aber Zustimmung. Das sei „genau die Botschaft, die Soldaten brauchen und sehr gerne hören“, schrieb ein Nutzer.